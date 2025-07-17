Beyaz Saray: Rusya anlaşmaya varmazsa ağır yaptırımlarla karşılaşacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

"RUSYA 50 GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYA VARMAZSA AĞIR YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Başkan Donald Trump’ın Rusya’ya verdiği süre hakkındaki bir soruya Leavitt, “Başkan'ın açıkça belirttiği gibi, 50 gün içinde bir ateşkes veya barış anlaşması imzalanmaz ve Rusya meşru bir ateşkesi kabul etmeyi reddederse, çok ağır gümrük vergileri ve ayrıca ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.” dedi.

Leavitt, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere de yaptırım uygulanacağını belirterek, “Elbette bu da Rusya ekonomisine büyük zarar verecek.” diye konuştu.

Trump’ın Ukrayna’daki savaşın diplomatik bir çözümle sona ermesini istediğini tekrarlayan Leavitt, Trump yönetiminin, “çok uzaktaki bu savaşı çözmek için çok zaman harcadığını” belirtti.

“BAŞKAN, SURİYE'NİN BARIŞÇIL VE MÜREFFEH BİR ÜLKEYE DÖNÜŞME YOLUNU HALA DESTEKLİYOR”

İsrail’in Suriye’ye saldırıları üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hala destekleyip desteklemediği sorusuna da Leavitt, “Başkan, Suriye'nin barışçıl ve müreffeh bir ülkeye dönüşme yolunu hala destekliyor.” diye cevap verdi.

Leavitt, ABD’nin taraflar arasındaki çatışmaları yatıştırmayı başardığını ve durumu çok aktif bir şekilde izlemeye devam ettiğini belirterek, “Başkan Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla, onlara gerçek bir şans veriyor ve bunu sonuna kadar götürmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİLLİLERİN GAZZE'DEKİ KATOLİK KİLİSESİ'Nİ VURMASININ BİR HATA OLDUĞU SÖYLENDİ”

İsrail ordusunun Gazze’de bir Katolik kilisesi'ne yönelik saldırısı sonucu 3 kişinin ölmesi ve 10 kişinin yaralanması ile ilgili bir soruya da Leavitt, Trump’ın buna “olumlu bir tepki vermediğini” söyledi.

Leavitt, “Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bu sabah Gazze'deki o kiliseye yapılan saldırılarla ilgili olarak aradı ve Netanyahu bir açıklama yapmayı kabul etti, İsraillilerin o Katolik Kilisesi'ni vurmasının bir hata olduğu söylendi.” ifadelerini kullandı.

“TRUMP, EPSTEİN DOSYALARI KONUSUNDA AMERİKAN HALKINA VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ"

ABD'de, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da Leavitt, Demokratların yönetimdeyken bu konuda hiç bir şey yapılmadığını anlattı.

Leavitt, Trump’ın Epstein dosyaları konusunda yeterince şeffaf olduğunu savunarak, “Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirdi, ancak ana akım medyasındaki Demokratların bunu Amerikan halkının önemsediği en önemli hikayeymiş gibi ele almasını istemiyor.” dedi.

Eski Başkan Joe Biden’in görevi devredeceği gün çıkardığı Başkanlık aflarında otomatik kalemin kullanıldığı iddialarıyla ilgili Beyaz Saray’da soruşturma açıldığı bilgisini paylaşan Leavitt, “Amerikan halkı, gösteriyi kimin yönettiğine dair yanıtlar almak istiyor, çünkü burada alınan kararlar ülkemizi gerçekten mahvetti ve bunun sonuna kadar gitmeyi hak ediyoruz.” diye konuştu.

TRUMP'İN SAĞLIK DURUMU

Leavitt, toplantıda ayrıca son zamanlarda spekülasyonlara neden olan Trump’ın elindeki morarma ve bacaklarındaki şişme hakkında da bilgi vererek, başkanda yapılan kapsamlı muayene sonucu özellikle ayaklarında 70 yaş üstü bireylerde yaygın bir durum olan kronik venoz yetmezliği tespit edildiğini söyledi.

Trump’ın ellerindeki morlukların da el sıkışmaktan dolayı olduğunu belirten Leavitt, bunların dışında bütün laboratuvar testlerinin normal çıktığını ve Başkan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu kaydetti.

Leavitt, Trump’ın ayağındaki şişmenin de kendisine rahatsızlık vermediğini ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.