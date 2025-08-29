Beyaz Saray: Trump, Kiev saldırılarına şaşırmadı

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesine yönelik girişimler devam ederken Rusya, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 4'ü çocuk 23 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Rusya'nın dün gece Kiev'e yönelik şiddetli saldırılarına Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

"TRUMP MEMNUN DEĞİL AMA ŞAŞIRMADI"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarına ilişkin "Başkan Trump, Kiev saldırılarından memnun değil ancak şaşırmadı. Bunlar çok uzun süredir savaş halinde olan iki ülke." dedi.

Trump'ın her iki tarafa da savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Leavitt, Rusya'nın Kiev'e saldırı başlattığını, benzer şekilde Ukrayna'nın da yakın zamanda Rusya'nın petrol rafinerilerine darbe vurduğunu bildirdi.

"BELKİ DE HER İKİ TARAF DA SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIR DEĞİL"

ABD Başkanı Trump'ın barış için herkesten daha fazla çalıştığını aktaran Leavitt, "Belki de savaşın her iki tarafı da savaşı kendi başına bitirmeye hazır değil. Başkan Trump, savaşın bitmesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderleri de bitmesini istemeli." ifadelerini kullandı.

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos tarihinde Alaska'daki bir askeri üste bir araya gelmişlerdi.

Görüşme yaklaşık 3 saat sürmüş, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün zirvenin ana gündem maddesi olduğunu söylemişti.

Rus lider ayrıca, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak Trump'ı Moskova'ya davet etmişti. ABD Başkanı Trump ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak tarafların bir anlaşmaya varamadığını da ifade etmişti.

TRUMP, ZELENSKY İLE BİR ARAYA GELDİ

Alaska'daki zirvenin ardından 19 Ağustos'ta Washington'da Ukrayna konusunda iki toplantı yapılmış, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmeler ile savaş sonrası Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınmıştı.