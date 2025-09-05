Beyaz Saray'da teknoloji zirvesi: Elon Musk yer almadı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

Trump'ın geçen hafta yenilettiği Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde verilen yemeğe, First Lady Melania Trump da katıldı.

Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman da yer aldı.

YEMEKTE ELON MUSK YER ALMADI

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Elon Musk, yemekte yer almadı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİ LİDERLERLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar, Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

"TEKNOLOJİYİ KOPYALAYABİLİRLER AMA BİZİM GİBİ YAPAMAZLAR"

Trump "En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar." dedi.

TRUMP İLE MARK ZUCKERBERG ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Trump, bir muhabirin "ifade özgürlüğü" ile ilgili sorusu üzerine Facebook'un kurucusu ve Meta’nın CEO'su Mark Zuckerberg'e döndü ve "Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı." dedi.

Zuckerberg ise gülerek "Hayır değil." karşılığını verdi.

YEMEĞİN DAVETLİ LİSTESİ

Yemeğin davetli listesinde ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zekâ sorumlusu Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.