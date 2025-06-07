Beyaz Saray'da Türkiye zirvesi

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Beyaz Saray'da gündem Türkiye, Suriye ve Orta Doğu...

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye ve Suriye ile ilgili Orta Doğu meselelerini görüşmek için bir araya geldi.

"BAŞARILABİLİR NİTELİKTE"

Konuyla ilgili açıklama yapan Barrack, "Size temin ederim ki, Başkan'ın vizyonu ve Bakan'ın uygulama yeteneği sadece umut verici değil, aynı zamanda başarılabilir nitelikte." dedi.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: