Netanyahu’nun uçağı Girit’e indi: Savaş ihtimali mi?

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tahsisli “Siyon’un Kanadı” (Wing of Zion) adlı Boeing 767 tipi devlet uçağındaki hareketlilik uluslararası kamuoyunda dikkatle çekti.

The Greek City Times ve Sputnik'in aktardığı bilgilere göre, 4X-ISR kuyruk tescilli uçak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Nevatim Hava Üssü'nden havalanarak Yunanistan'ın Girit adasındaki Heraklion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, burada yaklaşık bir saatlik kısa bir beklemenin ardından İsrail'e geri dönerek Beersheba civarına indi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

RUTİN TATBİKAT MI SALDIRI SİNYALİ Mİ?

İsrail kamu yayıncısı Kan ve diğer yetkililer, söz konusu uçuşu "rutin bir eğitim", "bakım amaçlı yönlendirme" veya "tahliye tatbikatı" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçakta bulunmadığı, kendisinin aynı gün Tel Aviv'de görülen yolsuzluk davası kapsamında mahkemede olduğu bildirildi.

Ancak sosyal medyada ve analiz çevrelerinde bu açıklama yeterli bulunmadı. Özellikle Mario Nawfal ve Clash Report gibi hesapların gündeme getirdiği iddialar, bu hareketliliğin sıradan bir uçuş olmayabileceğine işaret ediyor.

Analistler, İsrail'in İran'a yönelik son üç saldırısından hemen önce de uçaklarını benzer şekilde Yunanistan'a kaydırdığını hatırlatarak, bunun bir saldırı öncesi "klasik önlem" veya "konuşlanma" olabileceğini öne sürüyor.

İRAN'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ VE TEHDİT

Bölgedeki gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Havacılık Komutanı Tümgeneral Macid Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri kapasitesine dair iddialı mesajlar verdi.

Geçtiğimiz yıl, Haziran 2025'te İsrail ile yaşanan "12 Günlük Savaş"a atıfta bulunan Musevi, savaş hasarlarının tamamen onarıldığını belirtti.

Musevi'nin cevabı şöyle:

"Savaş hasarları tamamen onarıldı. Füze stokumuz arttı ve havacılık üretimimiz savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Hazırlıklarımızın zirvesindeyiz. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıt verilecektir."

TRUMP'TAN İRAN HALKINA AYAKLANMA ÇAĞRISI: KURUMLARI ELE GEÇİRİN

ABD cephesinden gelen açıklamalar da yangına körükle gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle planlanan tüm toplantıları iptal ettiğini duyurdu.

İptal gerekçesi olarak "protestocuların anlamsızca öldürülmesini" gösteren Trump, İran halkına doğrudan çağrıda bulundu. Trump mesajında, protestolara devam edilmesi gerektiğini belirterek, kurumların ele geçirilmesi çağrısı yaptı ve "Katillerin ve zalimlerin isimlerini kaydedin. Çok büyük bedel ödeyecekler. Yardım yolda" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İran'da rejim karşıtı protestoların sürdüğü ve insan hakları örgütlerinin ölü sayısını 2 binin üzerinde açıkladığı bir atmosferde geldi.

RESMİ AÇIKLAMA: TAHLİYE TATBİKATI

İsrail kamu yayıncısı Kan ve İsrailli yetkililer, uluslararası kamuoyunda merak uyandıran bu uçuşla ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer, söz konusu hareketliliğin yıllık bakım programı çerçevesinde planlanmış rutin bir eğitim uçuşu olduğunu belirtti. Uçuşun niteliği ayrıca bir "tahliye tatbikatı" olarak tanımlandı.

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun uçakta bulunmadığı, kendisinin aynı gün Tel Aviv'de görülen yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdiği doğrulandı. Ancak uçağın geçmişteki hareketleri, bu açıklamanın ötesinde farklı senaryoların konuşulmasına neden oldu.

GEÇMİŞTEKİ SAVAŞ SİNYALLERİ VE SPEKÜLASYONLAR

Sosyal medyadaki açık kaynak istihbarat (OSINT) hesapları ve bazı uluslararası haber kaynakları, bu uçuşu İsrail ile İran arasındaki gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığının işareti olarak yorumladı. Bu endişenin temelinde, 'Siyon'un Kanadı'nın geçmişteki benzer hareketleri yatıyor.

Haziran 2025'te yaşanan "12 Günlük Savaş" öncesinde ve İran kaynaklı olası füze saldırısı uyarılarında, uçağın benzer şekilde havalandığı biliniyor.

Geçmişte personel taşıma, hava sahası risklerinden kaçınma veya lojistik gerekçelerle uçağın Yunanistan veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi müttefik bölgelere yönlendirildiği, bu uçuşların ise genellikle büyük saldırılardan sadece saatler önce gerçekleştiği iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLİYOR

Havacılık verileri uçağın Girit'e inişini doğrulasa da, ana akım medya henüz bu uçuş ile yakın bir askeri harekat arasında doğrudan bağlantı kurmuş değil. Geçmişte, Haziran 2025'teki Atina ziyareti gibi örnekler, genellikle personel taşıma veya hava sahası risklerinden kaçınma gibi lojistik nedenlere dayanıyordu. Ancak İran Devrim Muhafızları'nın hazırlık açıklamaları ve Trump'ın "Yardım yolda" çıkışı, bölgedeki durumu her an değişebilecek hassas bir noktaya taşıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Netanyahu'nun uçağının Girit seferi, basit bir tatbikatın ötesinde, yaklaşan büyük bir çatışmanın habercisi olabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.