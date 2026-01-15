Pakistan’da yasa dışı altın madeninde çöktü: 8 ölü

- Pakistan'da yasa dışı bir altın madeninde çökme sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Olay sonrası yapılan arama kurtarma operasyonu 6 saat sürdü ve hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğu belirlendi.
- Çökmenin meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat'ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
8 ÖLÜ
Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
Yetkililer hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.