Pakistan’da yasa dışı altın madeninde çöktü: 8 ölü

Pakistan'da yasa dışı işletilen altın madeninde meydana gelen çökme sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 01:18
  • Pakistan'da yasa dışı bir altın madeninde çökme sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
  • Olay sonrası yapılan arama kurtarma operasyonu 6 saat sürdü ve hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğu belirlendi.
  • Çökmenin meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat'ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

8 ÖLÜ

Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

