Pakistan’da yasa dışı altın madeninde çöktü: 8 ölü

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Kohat'ta yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

8 ÖLÜ

Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma operasyonu sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden olduğunu ifade ederek 1 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.