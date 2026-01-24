Beyaz Saray'da yapay zekalı Grönland paylaşımı: Penguenleri kucaklayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarı devam ediyor.

Son olarak planına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ekstra yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini açıklayan Trump, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

ABD, bu kez resmi açıklamalarla değil, viral bir paylaşım aracılığıyla Grönland’a yönelik mesaj verdi.

BEYAZ SARAY'DAN PENGUENLİ PAYLAŞIM

Beyaz Saray, Trump’ın buzlu dağlara doğru bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı.

Grönland’ı ilhak etme isteğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez internette yaygınlaşan "Nihilist Penguen" akımına katıldı.

ELİNDEN TUTUP GRÖNLAND'I ALMAYA GİDİYOR

Görselde penguen ABD bayrağını taşırken, dağlarda Grönland bayrağı yer aldı ve üst mesajında "Pengueni kucakla" ifadeleri eklendi.

KUZEY YARIMKÜRE'DE PENGUEN YAŞAMIYOR

Ancak buzlarla çevrili Grönland'ın bulunduğu Kuzey Yarımküre'de penguen yaşamaması paylaşımı dalga konusu yaptı.

Bu sebeple Beyaz Saray'ın penguenli Grönland paylaşımına sosyal medyada kısa süre içinde binlerce yorum geldi.

İNGİLİZ BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin belirlediğini açıklamasının yankıları sürerken İngiliz gazetesi Daily Mail, çarpıcı bir iddiayı gündemine taşımıştı.

Daily Mail’in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın, ABD’ye katılım yönünde oy kullanmaları halinde Grönlandlıların her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Haberde, Grönland nüfusunun yaklaşık 57 bin olduğu hatırlatılmıştı.

"ABD İÇİN HARİKA ANLAŞMA"

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ardından gazetecilere açıklamalarda bulunurken Grönland ile ilgili sorulan soruya da yanıt vermişti.

Grönland konusundaki potansiyel anlaşmanın çerçevesinin detaylarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bu, insanların hemen kabul ettiği, ABD için gerçekten harika bir anlaşma. Özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik de dahil olmak üzere istediğimiz her şeyi sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.