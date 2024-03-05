Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Koordinatörü John Kirby, ramazan ayının başlangıcından önce Gazze'de altı haftalık bir geçici ateşkesin sağlanabileceği konusunda ümitli olduklarını belirtti.

AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durumu ve olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

6 haftalık geçici ateşkes

Kirby, İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 6 hafta sürebilecek ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılacağı geçici ateşkese razı olduğunu kaydederek, "İsrail bu çerçeveye uymaya razı oldu, şimdi aynısını yapmak Hamas'a kalıyor." şeklinde konuştu.

"Ramazan başlamadan önce bunun yapıldığını görmek istiyoruz"

Olası bir ateşkes anlaşmasının takvimi konusunda ise Kirby, "Ramazan başlamadan önce bunun (anlaşmanın) yapıldığını görmek istiyoruz, bu konuda umutluyuz ve buradaki amacımız bu." değerlendirmesini yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)