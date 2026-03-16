Beyaz Saray'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: NATO müttefiklerimiz daha fazla çaba göstermeli

İsrail'in, ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılar devam ediyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere kurulacak bir deniz koalisyonu eşliğinde geçiş sağlayarak bu duruma çözüm getireceğini belirtti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten bir açıklama geldi.

"NATO MÜTTEFİKLERİMİZİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

Leavitt, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan tankerlere eşlik edecek bir deniz koalisyonu kurmasıyla ilgili, "Başkan Trump, Avrupa'daki müttefiklerimizle, Körfez ve Arap dünyasındaki birçok ortağımızla görüşerek Hürmüz Boğazı'nın açılması için daha fazla çaba göstermeleri konusunda onları teşvik ediyor. Özellikle NATO müttefiklerimizin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇİN'E ZİYARETİ

Leavitt konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, nisan ayında Çin’in başkenti Pekin’e yapması planlanan seyahatine de değindi.

Leavit, "Ertelenmesi oldukça mümkün. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Başkan Trump’ı Pekin'de ağırlamaktan heyecan duyduğunu biliyorum. Başkan Trump’ın da bu geziyi dört gözle beklediğini biliyorum. Bu tamamen zamanlama meselesi” açıklamasını yaptı.