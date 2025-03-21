Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: ABD'nin desteği tam

DHA

Gazze ile İsrail arasında geçtiğimiz aylarda varılan ateşkes ve esir takası anlaşması yeniden bozuldu..

Katliamcı İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri hedef almaya devam ediyor..

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanırken, ABD'den bir açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden Hamas'ın sorumlu olduğunu belirten Leavitt, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını tekrarladı.

"TRUMP, İSRAİL'İ TAMAMEN DESTEKLİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü, “Başkan Trump, İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor.” ifadesini kullandı.