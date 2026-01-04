Beyaz Saray'dan tartışma yaratan Trump paylaşımı: FAFO

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, ABD'nin Venezuela'ya operasyonu sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Venezuela Eski Devlet Başkanı ve eşi kaçırılarak ABD'ye getirildi.

Olayın şoku hala atlatılamazken ABD, cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"NO GAMES, FAFO"

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından "No Games, FAFO" paylaşımı geldi.

Argo bir ifade olarak dikkat çeken FAFO'nun açılımı "F**k around and find out" olarak biliniyor.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkçe'ye ise "Bulaşırsan başına iş alırsın", "Eden bulur" gibi ifadelerle çevriliyor.

Sert ve tehditkar bir anlam taşıyan bu ifade, "diplomasi dili yerine sokak dili" eleştirileriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşım, uluslararası ilişkilerde resmi dil tartışmalarını beraberinde getirdi.

ABD'NİN VENEZUELA'YA OPERASYONU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

MADURO VE EŞİ ALIKONULDU

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.