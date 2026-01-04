ABD'nin Venezuela operasyonunun detayları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya tarihi eşi benzeri görülmemiş bir olaya şahit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Alıkoyulan Maduro, yargılanmak üzere New York'a getirilirken İngiliz yayın kuruluşu BBC operasyonun detaylarını ele alan bir yazı yayımladı.

AYLARCA İZLEMEYE ALINDI

Habere göre aylar boyunca ABD'li casuslar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun attığı her adımı izledi.

Venezuela hükümeti içinden bir kaynağın da yer aldığı küçük bir ekip, 63 yaşındaki Maduro'nun nerede uyuduğunu, ne yediğini, ne giydiğini ve hatta üst düzey askeri yetkililere göre "evcil hayvanlarını bile" gözlem altına aldı.

Ardından Aralık ayının başında "Operation Absolute Resolve" (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen planlı bir operasyon tamamlandı.

Aylar süren titiz planlama ve provaların ürünü olan bu operasyon kapsamında, ABD birlikleri Maduro'nun Karakas'taki güvenli evinin bire bir, tam ölçekli bir kopyasını inşa ederek giriş güzergahlarını defalarca çalıştı.

KONGREYE HABER VERİLMEDİ

Soğuk Savaş'tan bu yana Latin Amerika'da görülmemiş ölçekte olağanüstü bir ABD askeri müdahalesi anlamına gelen plan büyük bir gizlilikle yürütüldü.

Kongre önceden bilgilendirilmedi ya da sürece dahil edilmedi.

Tüm ayrıntılar netleştirildikten sonra üst düzey askeri yetkililer yalnızca operasyonu başlatmak için en uygun koşulların oluşmasını bekledi.

Yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, sürpriz etkisini en üst düzeye çıkarmak istediklerini söyledi.

"BAŞKANIN HAREKAT EMRİNİ SABIRLA BEKLEDİK"

Dört gün önce Başkan Trump onay vermişti ancak hava koşullarının daha elverişli olması için bekleme kararı alınmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında, "Noel ve Yeni Yıl boyunca haftalarca ABD ordusunun kadın ve erkekleri hazır bekledi; doğru tetikleyici koşulların oluşmasını ve başkanın harekat emrini vermesini sabırla bekledik," dedi.

"İYİ ŞANSLAR TANRI YARDIMCINIZ OLSUN"

Trump'ın operasyonu başlatma emri cuma günü saat 22.46'da geldi.

Trump, gece baskınından birkaç saat sonra Fox & Friends programında, "Bunu dört gün önce yapacaktık, üç gün önce, iki gün önce… Ama sonra bir anda her şey açıldı ve 'Hadi' dedik" ifadelerini kullandı.

General Caine, Trump'ın kendilerine "Bunu takdir ediyoruz… İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun” dediğini aktardı.

Emir, Karakas’ta gece yarısından hemen önce verildi; bu da askeri birliklere karanlıkta hareket etmek için neredeyse tüm geceyi tanıdı.

İKİ SAAT YİRMİ DAKİKALIK OPERASYON

Sonrasında hava, kara ve denizden yürütülen iki saat yirmi dakikalık bir operasyon gerçekleşti.

Washington'da ve dünyada pek çok kişiyi şaşkına çeviren bu operasyon, ölçeği ve hassasiyeti açısından neredeyse emsalsizdi.

Trump operasyonu Beyaz Saray'daki durum odasından takip etmedi. Bunun yerine Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago kulübünde, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanında, operasyonu canlı yayından izledi.

150'DEN FAZLA HAVA ARACI KULLANILDI

Son aylarda binlerce ABD askeri bölgeye konuşlandırılmış, bir uçak gemisi ve onlarca savaş gemisiyle birlikte on yılların en büyük askeri yığınağı yapılmıştı.

ABD’li yetkililere göre gece boyunca bombardıman uçakları, savaş jetleri ve keşif uçakları da dahil olmak üzere 150’den fazla hava aracı kullanıldı.

Yerel saatle 02.00 sularında Karakas’ta yüksek patlama sesleri duyuldu, kent üzerinde duman bulutları yükseldi.

"DEV BİR DUMAN BULUTU GÖRDÜM"

BBC’ye konuşan gazeteci Ana Vanessa Herrero, "Çok büyük bir ses duydum, şiddetli bir patlama. Camlar sallandı. Ardından neredeyse tüm manzarayı kaplayan dev bir duman bulutu gördüm" dedi.

"Uçaklar ve helikopterler şehrin her yerinde uçuyordu" diye ekledi.

Kısa süre içinde sosyal medyada gökyüzündeki çok sayıda hava aracını ve patlamaların ardından oluşan manzarayı gösteren videolar yayılmaya başladı.

Bir videoda, Karakas üzerinde alçak irtifada uçan helikopter konvoyu ve yükselen dumanlar görülüyordu.

"HER YER MUTLAK KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"

BBC’ye konuşan bir tanık, "Saat 01.55 civarında patlamaların gürültüsü ve Karakas üzerinde uçan uçakların sesiyle uyandık. Her yer mutlak karanlığa gömüldü; sadece yakınlardaki patlamaların ışıkları vardı." dedi.

BBC Verify, Karakas’ın farklı noktalarında patlamalar, yangınlar ve dumanlar gösteren çok sayıda videoyu inceleyerek hedef alınan noktaları tespit etti.

Yetkililer, ABD saldırılarının bir kısmının hava savunma sistemleri ve diğer askeri hedeflere yönelik olduğunu söyledi.

OPERASYON ÖNCESİ ŞEHRİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Trump ayrıca, operasyon öncesinde Karakas’ın elektriğinin kesildiğini ima etti ancak bunun nasıl yapıldığını belirtmedi.

“Karakas'ın ışıkları sahip olduğumuz belirli bir uzmanlık sayesinde büyük ölçüde kapatıldı. Her yer karanlıktı ve ölümcüldü." dedi.

ORDUNUN EN SEÇKİN GRUBU OLAN DETA FORCE GÖREV ALDI

Karakas'ta patlamalar sürerken ABD güçleri kente girdi.

CBS'e konuşan kaynaklara göre operasyonda, ABD ordusunun en seçkin özel birliklerinden Delta Force mensupları da yer aldı.

Ağır silahlıydılar ve gerekirse Maduro’nun güvenli evindeki metal kapıları kesmek için yanlarında pürmüz taşıyorlardı.

General Caine’e göre birlikler, saldırıların başlamasından kısa süre sonra, yerel saatle 02.01’de Maduro’nun bulunduğu noktaya ulaştı.

"GELDİĞİMİZİ BİLİYORLARDI"

Trump, güvenli evi Karakas’ın merkezinde yer alan, ağır şekilde tahkim edilmiş askeri bir "kale" olarak tanımladı ve "Bizi bekliyorlardı. Geldiğimizi biliyorlardı" dedi.

Birlikler vardıklarında ateş altında kaldı; ABD’ye ait helikopterlerden biri isabet aldı ancak uçmaya devam edebildi. General Caine, “Yakalama timi Maduro’nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti” dedi.

Trump, "İçeri girdiler; aslında girilmesi mümkün olmayan yerlere girdiler. Tam da bu nedenle yapılmış çelik kapıları kırdılar" ifadelerini kullandı.

KONGREDEN TEPKİ GELDİ

Operasyon devam ederken ve Maduro’nun eşi Cilia Flores de gözaltına alındı, Dışişleri Bakanı Rubio Kongre üyelerini bilgilendirmeye başladı.

Bu durum, Kongre’de bazı isimlerin tepkisini çekti.

Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer, "Açık konuşayım: Nicolas Maduro gayrimeşru bir diktatördür. Ancak Kongre onayı olmadan ve sonrasında ne yapılacağına dair inandırıcı bir plan olmaksızın askeri harekât başlatmak pervasızlıktır" dedi.

Rubio ise önceden bilgilendirmenin operasyonu riske atacağını savundu. Trump da, "Kongre’nin sızdırma gibi bir alışkanlığı var. Bu iyi olmazdı" diye ekledi.

"KAPIYA KADAR ULAŞTI AMA KAPATAMADI"

Maduro’nun yerleşkesinde ABD birlikleri içeri akın ederken Trump, son dönemde Kübalı korumalara daha fazla bel bağladığı belirtilen Venezuela liderinin bir güvenli odaya kaçmaya çalıştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

Güvenli sandığı bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama orası güvenli değildi; çünkü yaklaşık 47 saniye içinde kapıyı patlatırdık.



Kapıya kadar ulaştı ama kapatamadı. O kadar hızlı baskına uğradı ki o odaya giremedi.

İDAM EDİLECEK Mİ SORUSUNA YANIT VERDİ

Maduro'nun direnmesi halinde öldürülüp öldürülemeyeceği sorulduğunda Trump, 2013'te iktidara gelen otoriter lider için "Bu mümkün olabilirdi" dedi.

ABD tarafında "birkaç kişinin yaralandığını" söyledi ancak ölen ABD askeri olmadığını belirtti.

Venezuela makamları ise herhangi bir can kaybını doğrulamadı.

ABD daha önce Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için 50 milyon dolar ödül vadetmişti.

OPERASYONUN BAŞARISINI SOSYAL MEDYASINDAN DUYURDU

Ancak cumartesi günü yerel saatle 04.20’de helikopterler, Maduro ve eşini Adalet Bakanlığı gözetiminde alarak Venezuela hava sahasından ayrıldı.

Çift, ceza davalarıyla yüzleşmek üzere New York'a götürüldü.Operasyondan yaklaşık bir saat sonra Trump, yakalama haberini dünyaya duyurarak "Maduro ve eşi çok yakında Amerikan adaletinin tüm gücüyle karşı karşıya kalacak" dedi.