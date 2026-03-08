Beyaz Saray'dan yeni açıklama: Trump seçenekleri değerlendiriyor

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 9. gününde devam ediyor.

Savaş sırasında birçok sivil ve siyasi isim hayatını kaybetti.

TEHDİTLER ARDI ARDINA GELİYOR

Karşılıklı açıklamalar ve tehditler peş peşe gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, her gün yeni bir açıklama yeni bir olaya imza atıyor.

Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtlamıştı.

"İRAN'DA OLANLARA BAKARSANIZ BİR FAYDASI OLMUYOR"

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası adımlar konusunda çeşitli seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.