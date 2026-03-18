Beyrut’ta İsrail saldırısı: 15 katlı bina tamamen yıkıldı

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik gece operasyonları çerçevesinde Beyrut’ta birden fazla noktayı vurdu. Saldırının en dramatik anı, başkent merkezindeki 15 katlı binanın tamamen yıkılmasıyla yaşandı.

Bölgede yaşayanlar, yıkım anını cep telefonlarıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sivil yerleşimlerin saldırıdan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi.

HEDEFTE HİZBULLAH İDDİASI

İsrail ordusu, yıkılan binanın bodrum katında Hizbullah’a ait nakit para depolandığını ileri sürdü. Ayrıca, Beyrut’un yoğun nüfuslu bölgeleri arasında bulunan Zuqaq el-Blat ve Basta semtlerindeki apartmanların da hedef alındığı belirtildi.

BÖLGEDE TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Yerel halk, saldırılar sonrası büyük korku ve panik yaşarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Uzmanlar, artan operasyonların hem Lübnan’daki sivil yaşamı hem de bölgesel gerilimi yükseltebileceğine dikkat çekiyor.