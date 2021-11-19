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    Biden, 100'den fazla işçili işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım attı

    ABD Başkanı Joe Biden, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunda, eyaletlerden gelen itirazlar üzerine geri adım attı.
    • AA
    • 19.11.2021 - 04:09
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    Biden, 100'den fazla işçili işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım attı

    ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin 4 Ocak 2002'ye kadar bütün çalışanlarına aşı yaptırma, aşı olmayanlara ise her hafta test yaptırma zorunluluğu askıya alındı.

    17 EYALETTE DAVA AÇILMIŞTI

    Söz konusu adım, Biden yönetiminin aşı politikasına yaklaşık 17 eyalette açılan davalar ve bazı federal temyiz mahkemelerinin uygulamanın yürürlüğünü durdurma kararının ardından geldi.

    Biden, 100 den fazla işçili işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım attı #1

    100'DEN FAZLA İŞÇİSİ OLAN İŞLTEMEYE AŞI ZORUNLULUĞU

    Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.

    Biden, 100 den fazla işçili işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım attı #2

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