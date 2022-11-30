2022 Dünya Kupası'nda ABD'nin İran'ı 1-0 yendiği maçın ardından ABD Başkanı Joe Biden kürsüye çıkarak sevinç gösterisi yaptı.

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD'nin ve İran'ın karşı karşıya geldiği müsabakada ABD, rakibini 1-0'lık skorla yenerek son 16'ya kalmayı başardı.

Maçın son düdüğünün çaldığı sıralarda ise ABD Başkanı Joe Biden Michigan'da, SK Siltron CSS tesisini ziyaret etmişti.

"ABD kazandı"



Biden'ın bir vatandaşla selfie çektirdiği sırada Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Reed maçın skoru hakkında telefondan bilgi aldı.

"Maç bitti değil mi?" diye telefondan teyit aldıktan sonra Biden'a dönen Reed, "1 - 0 biz kazandık. ABD kazandı." dedi.

Biden, ABD'nin İran'ı yendiği maçın ardından kutlama yaptı - Video

"ABD 1 - 0 yendi, oyun bitti"

Galibiyetin sevinciyle kürsüye yönelen ve eline mikrofonu alan Biden, "Merhaba, merhaba, ABD, İran'ı 1 - 0 yendi. ABD 1, İran 0. Oyun bitti. Hey, hey, hey" dedi.

Tesiste bulunanlar ise Biden'ın sözlerinden sonra sevinç içinde "ABD" diye bağırdı. Biden ise "Aynen öyle, ABD! ABD! Bu büyük bir oyun." dedi.

"Başarabileceklerini söyledim ve başardılar"

Biden sözlerinin devamında, "Teknik direktöre ve oyunculara başarabileceklerini söyledim. Ve başardılar. Tanrı onları sevsin. Her neyse sadece bunu duymanızı istedim." ifadelerini kullandı.