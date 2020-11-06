Biden Pensilvanya eyaletinde öne geçti

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde Donald Trump'ı geride bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden ile Başkan Donald Trump arasındaki çekişmeli seçim sonuçları netleşmeye devam ediyor.

Oy sayımlarının sürdüğü eyaletlerde demokrat aday Joe Biden, 20 delegeli Pensilvanya eyaletinde öne geçti.

Trump'ın en çok güvendiği eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da Biden'ın öne geçmesi, Trump için umutların azalmasıyla sonuçlandı.

BIDEN, TRUMP'I GEÇTİ

Washington Post'ta yer alan habere göre, oyların yüzde 95'inin sayıldığı eyalette, Biden 3 milyon 295 bin 304 oya ulaşırken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Başkan Donald Trump, 3 milyon 289 bin 717 oy elde etti.

Seçim sonuçlarında yapılan yeni güncellemenin ardından, bir ara 500 bine kadar çıkan Trump lehine oy farkı, 5 bin 587 oyla Biden lehine döndü.

Demokratlar, daha önce Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü Georgia eyaletinde de üstünlüğü ele geçirmişti.

SONUÇLAR HALA NETLEŞMEDİ

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil.

BIDEN ZAFERİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIRLANIYOR

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Mevcut durum Biden'ın zaferine işaret ediyor