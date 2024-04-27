Rusya'da kamikaze İHA saldırılarına önlem: Petrol rafinerilerini kafese aldılar

Rusya, kamikaze İHA saldırılarına karşı alarm seviyesini yükseltti.
Ukrayna ordusu, Rus unsurlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İHA'ları daha yoğun şekilde kullanıyor.
Rusya'ya ait petrol rafinerileri, kamikaze İHA saldırılarının hedefi oluyor.
Rafineriler İHA'lı saldırıların hedefinde
Son olarak Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki rafineriler, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında hasar gördü.
Depo ve damıtma bölümlerine toplam dokuz İHA saldırısının düzenlendiğine dikkat çekildi.
Kafese alarak korumaya çalışıyorlar
Saldırıların arttığı bir dönemde Moskova yönetimi, petrol üslerini kafes içine alarak zararı en aza indirmek istiyor.
Önlem alınan söz konusu rafinerilerle ilgili fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşıldı.
68 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Krasnodar'daki saldırıda organize koruma sistemi sayesinde deponun zarar görmediği, çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birimlerinin Krasnodar bölgesi üzerinde 66, Kırım'da ise 2 Ukrayna İHA'sını yakalayıp imha ettiği bilgisini paylaştı.
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