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    Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli saldırılar konusunda Kral Selman bin Abdulaziz'e ülkesinin tam desteğini yineledi.
    • AA
    • 10.02.2022 - 03:58
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    Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Suudi Kral Selman ile telefonda ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığı belirtildi.

    HUSİ SALDIRILARI VE İRAN GÖRÜŞÜLDÜ

    Açıklamaya göre, görüşmede Biden ile Kral Selman, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli Husi saldırıları ve diğer bölgesel tehditler karşısında ortak bir tutum içinde olduklarını ifade etti.

    Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için BM öncülüğündeki çabalara tam destek verdiğini kaydeden Biden, İran'ın hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması konusundaki taahhüdünü Kral Selman'a bir kez daha dile getirdi ve Viyana'da devam eden İran'la nükleer müzakerelere konusunda Selman'ı bilgilendirdi.

    Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü #1

    YÜKSELEN PETROL FİYATLARI ELE ALINDI

    Yükselen petrol fiyatlarının gündem olduğu bir ortamda görüşen iki lider ayrıca, "küresel enerji tedarikinin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi" konusunu da ele aldı.

    Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştü #2


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