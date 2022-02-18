Biden ve İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya krizini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Draghi telefonda görüştü.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKILDI

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ve devam eden diplomatik ve caydırıcılık çabalarını ele alan iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan taahhütlerini de yineledi.

RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU YİNELENDİ

Görüşmede Biden ve Draghi, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.