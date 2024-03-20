Biden ve Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı Ön seçimler, iki başkan adayı için formaliteye döndü. Rakipsiz kalan Trump ve Biden, temmuz ve ağustos aylarını bekliyor.

AA

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri kapsamında ön seçim süreci devam ediyor.

Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, partileri içinde rakipsiz kaldı.

İki partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.

Ön seçimler formaliteye döndü

Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.

Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Parti'de, Trump ise Cumhuriyetçi Parti'de rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.

Partilerinde rakipleri yok

Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.

Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.

Başkan adayları resmen ilan edilecek

ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.

2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)