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Biden ve Xi, 16 Kasım’da Peru’da bir araya gelecek

Biden ve Xi, 16 Kasım’da Peru’da bir araya gelecek ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 16 Kasım’da Peru’da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında bir araya gelecek.