Biden ve Xi, 16 Kasım’da Peru’da bir araya gelecek
İHA

ABD’de görevi devretmeyi hazırlanan Başkan Joe Biden, son kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.

APEC ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELECEKLER

İki lider, 16 Kasım’da Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

Söz konusu görüşme, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki üçüncü görüşme olacak.

Görüşmede, ABD ve Çin ilişkilerinin, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka ve Rusya konularının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar