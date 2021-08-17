Biden yönetiminden Afgan mülteciler için 500 milyon dolar bütçe

Biden yönetiminden Afgan mülteciler için 500 milyon dolar bütçe

Taliban'ın yol açabileceği olası göçü dikkate alan Washington, ek bütçe ayırmayı kararlaştırdı.

Afgan mültecilerle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afgan mültecileri için 500 milyon dolar ilave fon ayırdığı duyuruldu.

AFGAN MÜLTECİLERE EK FON

Fonun, "beklenmedik mülteci ve göç gereksinimleri, çatışmanın kurbanları ve Afganistan'daki durumun sonucu olarak risk altında bulunanların acil ihtiyaçlarını karşılama" amacı taşıdığı belirtildi.

Fondan, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda bulunanların faydalanması öngörülüyor. Fonun, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve ABD bakanlıkları aracılığıyla kullanılabileceği ifade edildi.

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Başkan Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki son durum değerlendirmişti.

Biden, konuşmasının tamamında Afganistan'dan çekilme kararını şiddetle savunarak, kendisinin Afgan savaşını gören 4. başkan olduğunu ve bunu bir sonraki başkana devretmeyeceğini belirtmişti.

"BİR ARAYA GELMEYİ BAŞARAMADILAR"

Taliban'ın ülkeyi kısa sürede kontrolüne alması konusunda topu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine atan Biden, "Afganistan'ın siyasi liderleri kendi halkları için bir araya gelmeyi ve ülkelerinin geleceği için müzakere etmeyi başaramadı." ifadesini kullanmıştı.