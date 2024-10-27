Biden’dan İsrail’in İran saldırısına yorum: Umudum bunun bir son olması

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu.

"UMUDUM BUNUN SON OLMASI"

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umudum bunun bir son olması” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.