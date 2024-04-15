Haberler



Dünya



Biden'dan Netanyahu'ya İran uyarısı: Dikkatlice düşün

Biden'dan Netanyahu'ya İran uyarısı: Dikkatlice düşün Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, İran ile ilgili uyarılarını sıraladı. Biden, gerilimin tırmanma riskinin dikkatli bir şekilde ele alınmasını istedi.