Bilim dünyasını hayrete düşürmüştü: Yaşlı bir insanın cildiyle doğan bebeğin yıllar sonraki değişimi

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Avustralya'da yaşayan Tomm Tennent isimli şahıs, dünyaya gelişiyle birlikte tıp tarihine geçmişti.

Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent, nadir görülen bir cilt rahatsızlığıyla doğdu.

Buna göre Tomm’un vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.

DOĞUMUYLA BİRLİKTE DOKTORLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze soktu.

Doktorlar, ne teşhis koyabildi ne de uygulanabilecek bir tedavi bulabildi.

Tomm’un sıra dışı cildi, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SIRA DIŞI CİLDİ BİLİM DÜNYASINI AYAĞA KALDIRDI

Araştırmalar sonucunda, Tomm’un vücudunda olağanüstü yüksek seviyelerde hyaluronik asit bulunduğu keşfedildi.

Bu maddeye daha önce sadece Shar-Pei cinsi köpeklerde rastlanmıştı.

Bu köpeklerde hyaluronik asit seviyesi zamanla azalıp cilt düzeliyordu. Bilim insanları, Tomm’un da büyüdükçe cildinin normale döneceğini öngördü.

YILLAR GEÇTİKÇE DÜZELDİ

Ve öngörüldüğü gibi oldu.

Yıllar geçtikçe Tomm’un cildi giderek normale döndü.

Bugün 30'lu yaşlarında, evli ve Avustralya’nın Victoria eyaletinde yaşayan Tomm Tennent, zorluklara göğüs germeyi başarmış bir isim olarak hayatına devam ediyor.