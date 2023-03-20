Bill Gates: Dünya, sonraki salgına hazırlanmak için umduğum kadarını yapmadı Teknoloji milyarderi Gates, "Dünyanın, tehlike ortaya çıktığında anında harekete geçmeye hazır, iyi finanse edilmiş bir sisteme ihtiyacı var" dedi.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gates, gelecekle ilgili görüşlerini aktarırken, yine benzer ifadeler kullandı.

Yine korona uyarısı yaptı

New York Times gazetesi için "Yine aynı hataları yapacağımızdan endişeleniyorum" başlıklı bir makale kaleme alan Gates, bir pandeminin başlangıcını "mutfaktaki küçük bir yangına" benzetti.

"Mücadeleye hazır olmalıyız"

Gates, ‌yangınlarla mücadeleye nasıl hazırlanılıyorsa, salgın hastalıklarla da aynı şekilde mücadeleye hazır olunması gerektiğini söyledi:

Bir yangın kontrolden çıkarsa, sadece bir ev için değil, tüm toplum için tehdit oluşturur. Aynısı, bulaşıcı hastalıklar için de geçerli. Koronavirüsten de çok iyi bildiğimiz gibi, bir kasabadaki bir salgın hızla tüm ülkeye ve ardından dünyaya yayılabilir.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üç yıldan biraz daha uzun bir süre önce koronavirüsü ilk kez bir salgın olarak tanımladığında, birçok uyarıya rağmen, toplu olarak salgınlara hazırlanma konusundaki başarısızlığın doruk noktası oldu.

"Bir sonraki salgına karşı umduğum kadar çok şey yapılmadı"

Gates, yine "aynı hataların tekrar yapıldığından endişelendiğini" belirtti ve "Dünya, bir sonraki salgına hazırlanmak için umduğum kadar çok şey yapmadı." dedi.

Ancak, tarihin tekerrür etmesini durdurmak için çok geç olmadığını anlatan Gates, şöyle dedi:

Dünyanın, tehlike ortaya çıktığında anında harekete geçmeye hazır, iyi finanse edilmiş bir sisteme ihtiyacı var. ‌Pandemi için de itfaiye örgütüne ihtiyacımız var.

"Pandemi trilyon dolarlık bir sorun"

Gates ayrıca, DSÖ ve ortaklarının oluşturduğu Küresel Sağlık Acil Durum Birlikleri adlı bir ağ konusunda iyimser olduğunu, dünyanın önde gelen sağlık acil durumu liderlerinden oluşan bu ağın, bir sonraki ‌‌pandemiye hazırlanmak için birlikte çalışacağını kaydetti.

Bir pandeminin trilyon dolarlık bir sorun olduğunu vurgulayan Amerikalı iş insanı, bu zorluğu hafifletmenin gönüllülere bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

"DSÖ en iyi araç"

Bill Gates, her ülkeden ve bölgeden profesyonellere ihtiyaçları olduğunu ifade etti ve ekledi: