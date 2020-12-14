ABD'li milyarder Gates, koronavirüsün gelecek dönemde daha kötü bir hal alacağını söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir öngörüde bulundu.

Salgının merkez üssüne dönüşen ABD'de vakaların ve ölüm sayılarının artmasının ardından konuşan Gates, yeni dalganın ülkenin büyük bir kısmındaki restoranların kapanmasına neden olacağını söyledi.

GATES'İN SALGIN TAHMİNİ

Koronavirüs bağlantılı kapanmaların 2022'ye kadar sürebileceğine dikkat çeken Gates, CNN International'da katıldığı yayında, "Ne yazık ki önümüzdeki 4 ila 6 ay salgının en kötüsü olabilir." diye konuştu.

"KÖTÜ BİR HABER"

Amerikalı milyarder, salgın tedbirlerine uyulması halinde ölüm oranlarının azaltılabileceğini belirterek, "Yani yakın vadede bu kötü bir haber." ifadesini kullandı.

Bill Gates: Gelecek 6 ay salgının en kötüsü olabilir ViDEO

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ YAPMALIYIZ"

Gates, okulların açık tutulup tutulmayacağına karar vermenin diğer işletmelerden daha 'karmaşık' olduğunu da dile getirerek, "Feragat etmeler, önümüzdeki 4 ila 6 ay bizi gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çağırıyor çünkü bunun sona ereceğini görebiliyoruz." dedi.

'NORMAL HAYATA NE ZAMAN DÖNECEĞİZ' SORUSU

Sunucunun maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde yeniden alışılmış hayata geri dönmenin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin sorusuna Gates, "Kesinlikle, yaz mevsiminde normale şimdi olduğundan çok daha yakın olacağız. Ancak 2022'nin başlarında bile, diğer ülkelerin bu hastalıktan kurtulmasına yardım etmezsek yeniden başlama riski olacaktır." görüşünü paylaştı.

"KÜRESEL EKONOMİ YAVAŞLAYACAK"

"Küresel ekonomi yavaşlayacak, bu da Amerika'yı oldukça dramatik bir şekilde yaralayacak." diyen Bill Gates, bununla birlikte salgının iyi yönetilmesi halinde 12 ila 18 ay arasında normale dönme şansının olacağını kaydetti.

Gates ayrıca ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın yönetimi hakkında iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 16 milyon 737 bin 267 vakanın görüldüğü ABD'de 306 bin 459 ölüm yaşandı. Ülke, vaka ve ölüm verileri bakımından ilk sırada yer alıyor.