Bill Gates, servetinin büyük kısmını vakfa bağışlayacak

Haber Merkezi

Dünyanın en zengin on altıncı insanı Bill Gates, dikkat çeken kararlarına bir yenisini daha ekledi.

112,5 milyar dolarlık servete sahip Gates, birikiminin büyük bir kısımını bağışlama kararı aldı.

25 yıl önce bugün kendi adını verdiği vakıf ile yoksulların hayatına dokunan Gates, , kısa sürede dünyanın gördüğü en önemli hayır kurumlarından biri haline geldi.

Gates, vakfı sayesinde küresel halk sağlığı alanını tamamen yeniden şekillendirerek kaynak sıkıntısı çeken kuruluşlara 100 milyar dolardan fazla para aktardı.

200 MİLYAR DOLARLIK YARDIM DAHA YAPACAK

Milyarder iş insanı Bill Gates, vakfın sağlık ve insani kalkınmayı hedefleyen yardımlarına devam edeceğini açıkladı.

Gates bu kapsamda 20 yıl süreyle, vakıfı aracılığıyla 200 milyar dolar daha yardımda bulunacağını açıkladı.

VAKIF 2045'TE KAPANACAK

Vakıf 31 Aralık 2045'te, en azından başlangıçta planlanan tarihten birkaç on yıl önce, kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

Bu arada, Gates'in kalan kişisel servetinin neredeyse tamamının yanı sıra bağışlarını da harcayacak.