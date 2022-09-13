Bill Gates: Ukrayna savaşı, Avrupa'nın dış yardım bütçelerini tüketiyor

Amerikalı iş insanı Gates, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların, Avrupa'ya verdiği zarardan bahsetti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Avrupa'da oluşan tabloyu değerlendirdi.

Gates, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'nın uluslararası yardım ve iklim eylemine olan bağlılığını zorladığını söyledi.

Dünyanın gidişatını yorumladı

Milyarder iş insanı, böyle bir durumda dünyanın, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin neredeyse tamamını kaçıracağı konusunda uyardı.

AIDS, sıtma, tüberküloz gibi hastalıklarla mücadeleye işaret eden Gates, "Amacımız, mümkünse bu bütçelerin kesilmemesi gerektiğini vurgulamak." diye konuştu.

İngiltere'nin yeni hükümetiyle ilgili umudunu açıkladı

Financial Times'a konuşan Gates, "Bu, küresel kalkınmanın karşılaştığı en zorlu zorluklar dizisi." derken, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yeni hükümetinin, denizaşırı yardım bütçesinde daha fazla kesinti yapmayacağını umduğunu anlattı.

Gates: Ukrayna savaşı, bütçeleri zorluyor

Gazetenin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tüm resmi kalkınma yardımlarının yaklaşık yarısına katkıda bulunuyor.

Ukrayna savaşının, yardımların dağıtılmasını daha da kötüleştirdiğini ifade eden Gates, "Savunma ve mülteci maliyetleri, elektrik sübvansiyonları ve nakliye maliyetleri ile bütçeler zorlanıyor." dedi.