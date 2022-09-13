Petrol
94.39
0.41%
Euro
18.509
0.33%
Dolar
18.2412
0.14%
Altın
1.01
-0.03%
Borsa
3696
1.27%
Bitcoin
409.945
1.17%
BTXN Coin
6.88
1.92%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Bill Gates: Ukrayna savaşı, Avrupa'nın dış yardım bütçelerini tüketiyor

    Amerikalı iş insanı Gates, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların, Avrupa'ya verdiği zarardan bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bill Gates: Ukrayna savaşı, Avrupa'nın dış yardım bütçelerini tüketiyor

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Avrupa'da oluşan tabloyu değerlendirdi.

    Gates, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'nın uluslararası yardım ve iklim eylemine olan bağlılığını zorladığını söyledi.

    Dünyanın gidişatını yorumladı

    Milyarder iş insanı, böyle bir durumda dünyanın, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin neredeyse tamamını kaçıracağı konusunda uyardı.

    AIDS, sıtma, tüberküloz gibi hastalıklarla mücadeleye işaret eden Gates, "Amacımız, mümkünse bu bütçelerin kesilmemesi gerektiğini vurgulamak." diye konuştu.

    İngiltere'nin yeni hükümetiyle ilgili umudunu açıkladı

    Financial Times'a konuşan Gates, "Bu, küresel kalkınmanın karşılaştığı en zorlu zorluklar dizisi." derken, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yeni hükümetinin, denizaşırı yardım bütçesinde daha fazla kesinti yapmayacağını umduğunu anlattı.

    Gates: Ukrayna savaşı, bütçeleri zorluyor

    Gazetenin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, tüm resmi kalkınma yardımlarının yaklaşık yarısına katkıda bulunuyor.

    Ukrayna savaşının, yardımların dağıtılmasını daha da kötüleştirdiğini ifade eden Gates, "Savunma ve mülteci maliyetleri, elektrik sübvansiyonları ve nakliye maliyetleri ile bütçeler zorlanıyor." dedi.

    Bill Gates: Ukrayna savaşı, Avrupa nın dış yardım bütçelerini tüketiyor #1


    Mevlüt Çavuşoğlu: Yunan kaşınmaya devam ediyor
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu: Yunan kaşınmaya devam ediyor

    Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı
    Ekonomi

    Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir