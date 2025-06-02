Binlerce Suriyeli, evlerine dönmeye devam ediyor

AA & Ensonhaber

Suriye’de Baas rejiminin çöküşüyle birlikte özgürleşen bölgelerde güvenlik sağlanmaya başlanınca, yıllardır zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren binlerce sivil evlerine geri dönme sürecini sürdürüyor.

Uzun yıllar boyunca geçici kamplarda, zorlu şartlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalan aileler, sonunda memleketlerine adım atmanın sevincini yaşıyor. Suriye’deki çatışmalar, milyonlarca insanı evlerinden kopararak onları komşu ülkelerdeki çadırlara sığınmaya zorladı.

İdlib’in güney kırsalındaki Kafr Sicne köyünden 2019 yılında ayrılmak zorunda kalan Muhammed Rahmun, altı yıl süren kamp hayatının ardından özgürleşen topraklarına dönmenin mutluluğunu dile getirdi. Güney Şehitleri Kampı’nda ailesiyle birlikte yaşayan Rahmun, devrik rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle terk ettiği köyüne dönmek için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

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"6 YIL KAMPLARDA YAŞADIK"

“Buraya göç ettikten sonra 6 yıl boyunca kamplarda yaşadık. Şimdi ise Allah bize zafer nasip etti. Eşyalarımızı topluyoruz, ülkemiz özgürleşti” diyen Rahmun, köyünün savaşta ağır hasar gördüğünü anlattı:

Köyümüz neredeyse tamamen harap durumda. Ben çadırımı alıp köye döneceğim, evimin enkazının üstüne kuracağım. Bizim için değişen tek şey, artık kendi topraklarımızda olmamız.

Rahmun, yıkımın sadece binalarla sınırlı kalmadığını da vurgulayarak, şunları söyledi:

Köyde ne kanalizasyon var, ne elektrik, ne su… En temel ihtiyaçlar bile yok. Bu yüzden tüm yardım kuruluşlarına çağrımızdır; yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olan herkes elini uzatsın.

"ÇADIRLARDA ÇOK ZORLANDIK"

2019’da Kafr Sicne’den ayrılan bir diğer isim Abdurrezzak Muhammed ise yılların zorluklarının ardından köylerinin özgürleşmesiyle birlikte evlerine dönmeye hazırlandıklarını aktardı.

Kamplardaki zorlu hayatı anlatan Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

2019’da köyümüzden ayrılarak buraya geldik. Çadırlarda çok zorluk çektik; yazın kavurucu sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna karşı hiçbir koruma yoktu. Ama sabrettik. Şimdi ise topraklarımız özgürleşti, evimize dönmek için hazırlanıyoruz.

Savaşın bıraktığı ağır yıkımla ilgili Muhammed, “Evlerimizin bir kısmı bombardımanla yerle bir oldu. Diğer bölümü ise içindeki demiri sökmek için kasıtlı olarak yıkılmış. Her şey harabe halinde” diye konuştu.

Geri dönmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün sadece biz değil, tüm Suriye halkı sevinç içinde. Çünkü Suriye’nin her köşesi bu savaşta zarar gördü. Bu zalim rejim ülkemizi, insanlarımızı, doğamızı, taşımızı, toprağımızı yok etti. Ancak biz yeniden ayağa kalkacak ve inşa edeceğiz.

YARDIM ÇALIŞMALARI VE DÖNÜŞ KAMPANYASI

Hayat Yardım Ekibi gönüllüsü Zeki Salih, yıllardır yerinden edilmiş sivillerin topraklarına dönmesini hedefleyen bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

"Topraklarımız özgürleştikten sonra ‘Onurlu Dönüş Kampanyası’nı başlattık. Birçok aile evlerine dönmek istiyor ancak eşyalarını taşıyacak araç kiralayacak maddi imkanları yok. Bu nedenle bu inisiyatifi başlattık" diyen Salih, dördüncü konvoylarını da yola çıkardıklarını ve çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

KAMPLARDAN KÖY HAYATINA GEÇİŞ

Salih, “Bu aileler, beş yılı aşkın süredir içinde bulundukları zorlu, acı dolu yaşamdan kurtulup şimdi köylerine geri dönüyor. Rabbim onları evlerini yeniden kurmaya, topraklarını işlemeye muvaffak kılsın ki kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilsinler” dedi.

Yardımların sadece kamplardan tahliyeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Salih, ilerleyen dönemde evlerin onarımı ve temel altyapının yeniden kurulması için de yoğun çaba harcanacağını sözlerine ekledi.