Binyamin Netanyahu: Hamas rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek

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Hamas ile İsrail arasında gerilim tırmanıyor...

Geçtiğimiz günlerde Hamas tarafından alınan kararda, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına dayalı olarak yapılması beklenen bir sonraki esir takasının 15 Şubat’tan ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kararın gerekçesini açıklayan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal etmesi sebebiyle bu kararın alındığını bildirdi.

HAMAS'IN ESİR TAKASI KARARI SONRASI TRUMP VE İSRAİL'DEN TEHDİT

Hamas tarafından alınan karar sonrası İsrailli siyasetçilerden ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan tepki sesleri yükseldi.

Trump son yaptığı açıklamada, Gazze’deki rehinelerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesi iptal edeceğini ifade etmişti.

Trump'ın ardından skandal bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi.

"HAMAS REHİNELERİMİZİ TESLİM ETMEZSE ATEŞKES SONA ERECEK"

Hamas'ın esir takasını ertelemesinin ardından açıklamada bulunan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmadığı takdirde ateşkesin sona ereceğeni belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Hamas'ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıklamasının ardından dün gece orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu saatlerde gerçekleşiyor.

Çok yakın bir gelecekte tamamlanacak.



Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun saldırılara yeniden başlayacak.

TRUMP'TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Netanyahu'nun açıklamaları sonrası Trump'tan da bir son dakika açıklaması geldi.

"Gazze'yi alacağız" diyen Trump, devamında şöyle dedi:

Hamas cumartesi gününe kadar tüm rehineleri teslim etmeli. Her şey bitecek. Gazze'yi düzgün yöneteceğiz, satın almayacağız.

NE OLMUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.