Binyamin Netanyahu, Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yineledi

AA & Ensonhaber

Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin Washington'da düzenlediği programa video konferansla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın zirvesinde kalacaktır" dedi.

Bölgenin bitişiğindeki tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini iddia etti.

Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürdü.

"ABD-İSRAİL İTTİFAKI BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatan Netanyahu, söz konusu buluşmanın bir ABD Başkanı ile yapmış olduğu en önemli görüşme olduğunu aktararak, "ABD-İsrail ittifakı daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diye konuştu.

Netanyahu, Trump'a İsrail'e yeni silah satışını sağladığı için teşekkür etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına da değinen Netanyahu, bölgedeki Filistinli mülteci kamplarında kalmaya devam edeceklerini belirterek saldırıların uzun süreli olacağı mesajı verdi.