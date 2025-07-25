Binyamin Netanyahu, Süveyda krizi sonrası Dürzi lider Tarif ile bir araya geldi

Temmuz ayı başında, Suriye’nin güneyinde yer alan ve yoğun Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda’da, Şam yönetimi ile Dürzi gruplar arasında 'Özerklik' krizi yaşandı.

Dürzilerin Süveyda'daki özerklik talebi Şam yönetiminde karşılık bulmayınca bölgede büyük bir çatışma patlak verdi.

Dürziler ile yakın ilişkiler kuran İsrail ise, bu krizle beraber Suriye'de kendilerine bir işgal planı için fırsat doğduğunu düşünerek Suriye’nin güneyindeki kritik hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Ancak kriz, kısa sürede Şam yönetiminin müdahaleleri ile ateşkese bağlandı ve İsrail bölgeden çekildi.

NETANYAHU VE DÜRZİ LİDER TARİF GÖRÜŞTÜ

Suriye'deki kısa süreli karışıklığın ardından işgal planı elinde patlayan İsrail'de, dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dürzi dini lider Şeyh Mufavak Tarif, Golan Tepeleri’nde bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Dürzi nüfusla ilişkilerini güçlendirme niyeti ön plana çıktı.

DÜRZİ LİDERİN YARDIM ÇAĞRISI HATIRLATILDI

İsrail Başbakanlık ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Tarif’in Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezinde yer aldığı, 13 Temmuz'da çıkan çatışmaların hemen ardından görüştüğü hatırlatılarak Dürzilerin korunması için İsrail'e askeri saldırı yapması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Suriye'deki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail, sık sık Suriye ordusunun ülkenin güneyinde varlık göstermesine izin vermeyecekleri tehdidinde bulunuyor.

İsrail, 13 Temmuz'da Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

İSRAİL VE DÜRZİ İTTİFAKI

İsrail, Dürzileri de belirli bir çıkar uğruna destekliyor.

Bu da, Golan Tepeleri'nde olduğu gibi Suriye'nin güneyini de işgal etmek.

İsrail'in bir kısmı, Süveyda kenti ile sınır komşusu. Süveyda'da da Dürzilerin çoğunlukta bulunması üzerine İsrail, stratejik bir hamle uyguluyor ve Dürzilere destek verdiklerini iddia ediyor.

Süveyda'yı özerk bir yapı ile Suriye'den koparmak isteyen İsrail'in ana hedefi, Süveyda'nın Dürziler sayesinde özerk yapıya kavuşması ve burayı da kendi topraklarına katmak.

Netanyahu, özerlik çatışmaları sonrası düzenledikleri saldırıdan birkaç ay önce, tekrar Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya gelmişti. İkilinin bölgede yaşanan her sorunu ele aldığı ve yakın ilişkilerde oldukları bilinen bir gerçek.

Saldırılar başladıktan sonra ise Tarif'in, "Başkan Trump, Netanyahu, Suudi Veliaht Prensi ve Ürdün Kralı'na sesleniyoruz... Süveyda'yı kurtarın." sözleri ile yardım talebinde bulunması da tepkilerin odağı olmuştu.