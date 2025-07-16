İsrail'in Şam'ı bombalama nedeni: Süveyda Krizi

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte bölgede yeni bir sayfa açılmak istendi.

Türkiye, Suriye'de barış ve huzur ortamının sağlanması için Şara yönetimine elinden geldiği tüm desteği verdi.

Ancak bölgede kendi çıkarlarının karşısında güçlenecek bir devlet olmasını istemeyen bir ülke var: İsrail.

DÜRZİ BÖLGESİ KARIŞTI

Uzun zamandır Gazze'de soykırım suçu işleyen, bir dönem İran ile çatışan İsrail, şimdi de Suriye'yi karıştırıyor.

Peki olaylar nasıl başladı?

Silah sesleri, ilk olarak Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde duyuldu.

Suriye'de Şam hükümetinin bölgeye asker konuşlandırması üzerine Dürzi gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışmalar çıktı.

DÜRZİLER NE İSTİYOR

3 gün süren çatışmaların ardından ateşkes ilan edildi ancak bu karara uyulmadı.

Dürziler özerk bir yönetim istiyor.

Şam ise toprak bütünlüğüne aykırı olan bu kararı kabul etmemekte kararlı.

İsrail ise sınırında yer alan Süveyda'nın Dürzi gruplar tarafından özerk tarafından yönetilmesini destekliyor.

Suriye'de güçlü bir devlet yapısı olmasını istemeyen İsrail, hükümet güçlerinin Süveyda'dan geri çekilmesi için Şam'ı bombardıman altına aldı.

Şara yönetimi, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için Süveyda'nın ayrılıkçılara bırakılmaması için elinden geleni yapıyor.

İSRAİL'İN GERÇEK HEDEFİ

Bölgenin haritasına bakıldığında, İsrail'in daha önce işgal ettiği Golan Tepeleri'nin ardından gözünü Süveyda'ya göz diktiği açık bir şekilde anlaşılıyor.

Süveyda'yı özerk bir yapı ile Suriye'den koparmak isteyen İsrail'in ana hedefi, burayı da kendi topraklarına katmak.

DÜRZİ-İSRAİL İTTİFAKI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Dürzi gruplarla yakın temasta.

Geçtiğimiz aylarda Dürzilerin dini lideri olan Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya gelmişlerdi.

İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ

Tarif, Süveyda'da yaşanan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada "Başkan Trump, Netanyahu, Suudi Veliaht Prensi ve Ürdün Kralı'na sesleniyoruz... Süveyda'yı kurtarın." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yayın yapan televizyonlar, Dürzilerin açıklamalarına da geniş bir şekilde yer veriyor.

DÜNYA NE DİYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından "tüm dış aktörleri" Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

El Anouni, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik artan saldırıları ışığında tüm dış aktörleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Süveyda ilinde yaşanan "sivillere yönelik şiddeti" kesin bir dille kınadıklarını belirtti.

Barrack, X sosyal medya hesabından Suriye'nin Süveyda ilinde yaşananlara ilişkin paylaşım yaptı.

Süveyda'daki "sivillere yönelik şiddeti" kesin bir dille kınadıklarını vurgulayan Barrack, "Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı bir ateşkesle sonuçlanacak anlamlı bir diyalog kurmalıdır. Failler hesap vermeli." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Suriye'yi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Süveyda vilayetindeki son olaylar ve Suriye güçlerini hedef alan İsrail hava saldırıları da dahil olmak üzere Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

FRANSA: ENDİŞELİYİZ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların sona ermesi çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki ciddi gelişmelerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Süveyda'daki çatışmaların sona ermesinin yanı sıra tüm taraflara sükuneti sağlamak, sivillerin güvenliğini temin etmek ve özellikle Süveyda'daki Dürziler ile halkın diğer kesimleri arasında barışı teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuldu.

AB: SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİN

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından tüm dış aktörleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

AB Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) yapılan açıklamaya göre El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan endişe duyduğunu ve sivillere yönelik şiddet olaylarını kınadığını bildirdi.