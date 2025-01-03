Binyamin Netanyahu taburcu edildi

DHA

Gazze'de binlerce masun için katliam emri veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde prostat kanserine yakalandığı duyurulmuştu.

Tedavi sürecinde kalp sağlığı da zayıflayan Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatının ardından bir yer altı sığınağına alınmıştı.

Netanyahu'nun ameliyatını gerçekleştiren Hadassah Ein Kerem Hastanesi yetkilileri, duruma ilişkin bilgi verdi.

TABURCU OLDU

Hastaneden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Önümüzde iyileşme süreci var” ifadeleri kullanıldı.