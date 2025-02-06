Binyamin Netanyahu'dan Donald Trump'ın Gazze planına destek: Bunda ne yanlış var

ANKA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı gündemde...

Trump'ın Gazze'yi devralabilecekleri, Gazzelilerin komşu ilkelere yerleştirilebileceği yönündeki sözleri tepkilere neden oldu.

ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e röportaj veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Trump'a destek geldi.

"BUNDA NE YANLIŞ VAR"

Netanyahu, Trump'ın, Filistinlileri Gazze'de yerinden etme fikrinde yanlış bir şey olmadığını söyledi.

Trump'ın önerisi, uluslararası eleştirilerin hedefi olmuştu. İnsan hakları grupları, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesi ve Gazze'nin ABD tarafından ele geçirilmesi önerisini “etnik temizlik” olarak nitelendirerek, kınamıştı.

Netanyahu, Trump'ın Gazze Şeridi'ni ABD'nin ele geçirmesi fikri hakkında ise net ifadeler kulanmadı. Ancak Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak isteyen Gazelilere gitme izni verilmesi" fikrini destekledi.

"Bunda ne yanlış var? Gidebilirler, sonra geri dönebilirler, yer değiştirebilirler ve geri gelebilirler. Ama Gazze'yi yeniden inşa etmelisin" diyen Netanyahu, Trump'ın ABD askerlerini Gazze'de Hamas'a karşı savaşa göndermeyi önerdiğine veya Washington'un yeniden inşa çabalarını finanse edeceğine inanmadığını belirtti.

"DUYDUĞUM İLK İYİ FİKİR"

Netanyahu, ayrıca, "Bu, duyduğum ilk iyi fikir. Bu, dikkat çekici bir fikir ve bence gerçekten takip edilmeli, incelenmeli, araştırılmalı ve uygulanmalı, çünkü bunun herkes için farklı bir gelecek yaratacağını düşünüyorum.” dedi.

Trump, 25 Ocak'tan bu yana, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi bölgedeki Arap ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini defalarca öne sürdü. Bu fikir, hem Arap ülkeleri hem de Filistinli liderler tarafından kınandı ve karşı çıkıldı.

Danışmanları, Trump'ın önerisini savunurken, pek çok ülkeden, sivil toplum örgütlerinden ve hak savunucularından gelen kınamaların ardından söylemlerini yumuşatarak, bazı konularda geri adım attı.

"GAZZE BİR YIKIM ALANI"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da gazetecilerle yaptığı bir basın toplantısında, Gazze'nin “bir yıkım alanı” olduğunu söyledi. Leavitt, “Başkan, insanların Gazze'den geçici olarak yerinden edilmesi gerektiğini açıkça belirtti” dedi. Gazze’yi şu an için “insanlar için yaşanılmaz bir yer” olarak tanımlayan Leavitt, “İnsanların böyle zor şartlarda yaşamaları gerektiğini önermek, kötülük olurdu." diye konuştu.

"GEÇİCİ OLARAK BİR YERDE YAŞAMAK ZORUNDALAR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ilk yurt dışı ziyaretinde, Trump’ın önerisini, İsrail ile Hamas arasında 15 ay süren çatışmanın ardından bölgedeki moloz temizliği ve yeniden inşaat için “çok cömert” bir teklif olarak tanımladı.

Rubio, Guatemala City'deki basın toplantısında, “Geçici olarak tabii ki, insanlar, yeniden inşa edilirken bir yerde yaşamak zorunda kalacaklar.” dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile dün Pentagon'da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordu olarak Gazze'yi yeniden inşa etmek için tüm seçenekleri gözden geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Hegseth, ayrıca Fox News'te Trump'ın Gazze'deki olası ABD askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarını netleştirmek için konuştu.

Hegseth, "Sanırım bundan çok uzak bir noktadayız” dedi ve böyle bir karar öncesinde Başkan Trump’ın, ulusal güvenlik yetkilileri ve müttefiklerle 'güçlü müzakerelerde' bulunması gerektiğini vurguladı. Hegseth, İsrail'in "Hamas'a karşı işi bitirmek" ve rehineyi geri almak istediğini ve ABD'nin buna yardımcı olacağını söyledi.

Hegseth, “Bundan sonrasını konuşmak daha uzun bir konu… Eğer gerek yoksa, Amerikan askerlerini kullanmak istemezsiniz. Bu tür tartışmalar yoluyla, aynı zamanda mümkün olan şeylerin Overton penceresini de hareket ettirebileceğinizi kabul edin.” dedi.