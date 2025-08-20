Binyamin Netanyahu'dan Gazze'nin işgalinin kısa sürede tamamlanması talimatı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 62 bini aşkın Filistinli can verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden uluslararası toplumda ve iç kamuoyunda Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin tepkisiyle karşılanan Gazze kentinin işgali planına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Hamas'ın 'yenilgiye uğratılması' için girişilecek işgalin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi.

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onayladığı işgal planının Netanyahu'ya sunulacağını bildirdi.

İŞGAL PLANI ONAYLANDI

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına 'Gideon'un Savaş Arabaları II' isminin verildiği duyurulmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

BİR MİLYON FİLİSTİNLİ GÜNEYE KAYDIRILACAK

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu.

Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.