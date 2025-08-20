İsrail Ordu Sözcüsü duyurdu: Gazze'ye operasyonun ilk aşamasına geçildi

İsrail'den tepki çeken hamle...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de soykırım işleyen İsrail, dünyanın ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkadı.

İsrail'in 'Gazze kentinin işgali planı' sonrası yaşanan gelişmede, The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz'ın, bu sabah ordunun işgal planını onayladığı öğrenilmişti.

"OPERASYONDA İLK AŞAMAYA GEÇİLDİ"

İsrail ordusundan son dakika açıklaması geldi...

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'nin çevresinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Devamında ise, "Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'ye operasyonun ilk aşamasına geçildi." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ BÖLGENİN GÜNEYİNE SÜRÜLECEK

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarılmıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına,“Gideon’un Savaş Arabaları II” verildiği duyurulmuştu.

İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları” isimli saldırılar başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri de göreve çağırma kararı almıştı.

İSRAİL'İN İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

GAZZE'Yİ İŞGAL PLANININ İKİNCİ AŞAMASI

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.