Binyamin Netanyahu'dan, Joe Biden'a tebrik mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seçimlerinde 46. başkan olarak ilan edilen Joe Biden'ı "Büyük İsrail dostu" sözleriyle tebrik etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçiminin sonucu belli oldu.

Günler süren sürecin ardından kazanan isim Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu.

ABD'nin 46'ıncı başkanı olan Biden'a dünyadan çok sayıda tebrik mesajı gelirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Biden'ı kutladı.

"İSRAİL'İN BÜYÜK DOSTU"

Twitter üzerinden paylaşım yapan Netanyahu, "Tebrikler Joe Biden ve Kamala Harris. Joe, yaklaşık 40 yıldır çok uzun, sıcak kişisel bir ilişkimiz oldu ve seni İsrail'in iyi bir dostu olarak biliyorum. İkinizle de ABD ve İsrail arasında özel işbirliğini güçlendirmek için çalışmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.