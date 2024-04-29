Kastamonu'da 2 milyon TL'lik altın ve paraları çaldı: Kıskıvrak yakalandı

İHA
Kastamonu'da büyük vurgun yapan hırsız, polisten kaçamadı.
27 Nisan'da Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir eve giren şahıs, yaklaşık 2 milyon TL değerinde altın, 6 bin 700 euro ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Kimliği tespit edildi
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti.
Ekipler tarafından şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, çaldığı para ve altınlar ele geçirildi.
Tutuklandı
Ele geçirilen para ve altınlar, Cumhuriyet savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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