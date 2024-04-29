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Kastamonu'da 2 milyon TL'lik altın ve paraları çaldı: Kıskıvrak yakalandı

Kastamonu'da 2 milyon TL'lik altın ve paraları çaldı: Kıskıvrak yakalandı Girdiği evde 2 milyon TL değerinde altın, 6 bin 700 euro ve 100 bin TL para çalan hırsız, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.