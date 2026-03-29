Binyamin Netanyahu’dan Lübnan’da “işgali genişletme” talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı konuşmada, bölgede “güvenlik bölgesi” adı altında askeri varlığın artırılacağını söyledi.

Netanyahu, İsrail’in kuzeyindeki güvenlik durumunu “temelden değiştirmeye” kararlı olduklarını belirterek, hedeflere ulaşılana kadar güç kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamalarında İran ve Hizbullah’a karşı başarı elde ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail’in bölgedeki saldırılarını sürdürme mesajı verdi.

Konuşmasında, İsrail’in halihazırda Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeyi ve Gazze Şeridi’nin büyük bölümünü kontrol ettiğini belirten Netanyahu, Lübnan’da da benzer şekilde işgalin genişletildiğini vurguladı.

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor. Başkent Beyrut’un da hedef alındığı hava ve deniz saldırılarının ardından kara operasyonlarının da genişletildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.238’e yükselirken, yaralı sayısı 3.543 olarak açıklandı. Ölenler arasında 124 çocuk ve 87 kadın bulunduğu belirtildi. Ayrıca 52 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 127 sağlık personelinin de yaralandığı ifade edildi.

Lübnan hükümeti ise saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilen kişi sayısının 1 milyon 162 bini aştığını duyurdu.