Muhittin Böcek'e en yakın isimlerden Yasin Yellice tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik “rüşvet verme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce iki şoförün tutuklanmasının ardından, Böcek’in yakın çalışma ekibinde yer alan Yellice de dosyaya dahil edildi.

Antalya’da yeniden gözaltına alınan Yellice, işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yellice’nin, Böcek’in ağabeyinin damadı olduğu ifade edildi.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Yasin Yellice’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in akrabası olduğu ve “mobil özel kalem” olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.

"MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA'DA GÖRÜŞTÜ"

Sevk yazısına göre Yellice, 15 Ocak 2024 tarihinde Muhittin Böcek ile birlikte Manisa’ya gitti. Burada, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme öncesinde Böcek’in aracının Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durduğu, bu durumun daha önce yapılan ihbarlarla örtüştüğü kaydedildi.

BENZİNLİKTE GEÇEN 15 DAKİKA

Savcılık yazısında, şoförlerin araç dışında beklediği, Yellice’nin ise Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldığı aktarıldı. HTS kayıtlarına göre Böcek ile Ferdi Zeyrek arasında görüşme öncesinde bir iletişim bulunmadığı, ancak buluşma tarihine kısa süre kala sık görüşmeye başladıkları ifade edildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Savcılık değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

Parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek' in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

ANTALYA'DAKİ DOSYADA DA ADI GEÇİYOR

Sevk yazısında, Yellice’nin ifadesinde görevi gereği belediye başkanının yanında bulunduğunu söylediği, Böcek’in en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in bazı “yolsuzluk” fiillerine iştirak ettiği iddialarına da yer verildi.

TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, savcılıkta ifadesi alınan Yasin Yellice’nin tutuklanmasına hükmetti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: BÖCEK'İN İTİRAFÇI OLMA DURUMU VARDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce soruşturmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti:

Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmaları da ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'teki kendisinin aday olması için Manisa'daki bir benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var.

ADAYLIK İÇİN RÜŞVET İDDİALARI İFADELERE DE YANSIDI

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in liseden arkadaşı Furkan Solak’ın dosya kapsamında verdiği ifadede dikkat çeken iddialar yer aldı. 5 Eylül 2025 tarihli ifadesinde Solak, şu beyanlarda bulundu:

Gökhan Böcek 2023 yılı son aylarında yanıma geldi. Çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğu sordum. Kendisi de “Babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi’ne 50 Milyon TL bağış adı altında para gönderdik. Genel Başkan Özgür Özel tüm Belediye Başkan adaylarını açıkladı ancak bizimkini açıklamadı, bu nedenle muallaktayım ve bundan dolayı sinirliyim” dediğini aktardı.

Benzer iddialar, Finike Döviz ortağı Ali Yılmaz tarafından da dile getirildi.

30 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde Yılmaz, Muhittin Böcek ile geçmişten tanışıklığı olduğunu belirterek, Gökhan Böcek’in zaman zaman iş yerine geldiğini ve babasının siyasi faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’a para götürdüğünü söylediğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca, Böcek’in yeniden adaylığı için CHP Genel Merkezi’ne 50 ila 100 milyon TL arasında para verildiğine dair duyumlarını savcılıkla paylaştı.