Aydın'da toprak kayması: 4 ev tahliye edildi

Aydın'da faciadan dönüldü..

İl genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637. Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.

ALT VE GİRİŞ BÖLÜMÜ KAYDI

Yağışlar sebebiyle yumuşayan toprak bir anda alt tarafta bulunan evin bahçesine doğru kaydı.

Kayma sebebiyle üst tarafta bulunan evin giriş bölümü de aşağıya kayarken, olayda yaralanan olmadı.

4 EV TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Efeler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yıkılma riski bulunan 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

"BEN EVDEN ÇIKTIKTAN 10 DAKİKA SONRA KAYMIŞ"

Olaydan 10 dakika önce evden çıktığını ve muhtemel bir faciadan döndüklerini ifade eden Recep Sert, şu ifadeleri kullandı:

Öğleden sonra evden çıktım, kahveye gittim. 15 dakika sonra telefon geldi. Evimiz yıkılmış, daha da yıkılmaya devam ediyor. Sağolsun Efeler Belediye Başkanı Anıl başkanımızı aradım. Hemen ekipleri yönlendirdi buraya, yardımcı oldu. Allah razı olsun. Şimdi bekliyoruz.



Yarın ekipler tekrardan bakacak. Güçlendirme diyorlar, yıkılma ihtimali var diyorlar. Biz de bilmiyoruz artık. Yarın belli olacak her şey. Ben evden çıktıktan 10-15 dakika sonra bu olay olmuş. Can kaybımız yok. Verilmiş sadakamız varmış.