Aslı Baykal'dan CHP'ye sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), sular durulmuyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan büyük yolsuzluk operasyonu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, CHP'li belediyelerde rüşvet, cinsel taciz gibi birçok skandal ortaya çıktı.

Yargılama süreci devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşanan tüm süreçleri yok sayarak sürekli miting düzenlemesi sol kesimden bazı isimler tarafından eleştiriliyor.

Son eleştiri, CHP'nin eski genel başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.

"ÜLKEYİ YÖNETMEYE ADAY PARTİ GEVŞEKLİK KONUSUNDA TÜM ÜLKELERİ AŞTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Diplomanı haksız elde etmen dert değil.



Yolsuzluk yapman dert değil.



Evli olup eşini aldatman dert değil.



Nedir ana muhalefet partisinin değerleri?



Nedir bunların liderlerinin davranış standartları?



ABD'li yazılım şirketi Astronomer'ın evli olan yöneticisi ile insan kaynakları müdürünün ilişkileri olduğu bir konserde ortaya çıktı.



Şirket, 'Bize rehberlik eden değerler ve kültürlere bağlıyız.



Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumaları bekleniyor' açıklaması yaparak iki ismi de istifa ettirdi.



Türkiye gibi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması beklenen bir ülkede



güya ülkeyi yönetmeye aday parti ise



ahlaki gevşeklik konusunda



tüm ülkeleri aştı,



uzay çağına doğru ilerliyor.