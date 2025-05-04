Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti ertelendi

DHA

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ofis, görüşmenin ertelendiğini bildirdi.

Netanyahu'nun Azerbaycan'a daha sonra gideceği belirtildi.

GAZZE VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER NEDENİYLE ERTELENDİ

Bakü'ye ziyaretin, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

DÜRZİLERİ KORUMA BAHANESİYLE SURİYE'YE SALDIRDI

İsrail, cuma günü sabahın ilk saatlerinde başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına hava saldırısı düzenlerken gece saatlerinde Şam başta olmak üzere Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı da bombalamıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, hafta içinde de Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasını planladığını aktaran İsrail basını, dün yapılan güvenlik istişare toplantısında söz konusu planın Netanyahu'ya sunulduğunu yazmıştı.