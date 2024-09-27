Binyamin Netanyahu'nun BM'de gösterdiği harita

Haber Merkezi
İsrail ordusu, Gazze'de sivil katliamına devam ediyor.
Her gün bomba yağdırılan Gazze'de 42 bine yakın, çoğunluğu kadın ve çocuklarda oluşan sivil katledilirken, bu politikaların uygulayıcısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'de..
DELEGELER SALONU TERK ETTİ
New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılan Netanyahu, burada Genel Kurul'a hitap etti.
BOŞ SALONA KONUŞTU
Çoğu ilkenin katliam protestosuyla karşılaşan Netanyahu, neredeyse boş salona konuştu.
GAZZE VE BATI ŞERİA'SIZ HARİTA
Delegelerin salonu terk ettiği konuşmasında haritalar kullanan Netanyahu'nun elinde tuttuğu çizimlerde Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösterilmesi dikkat çekti.
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