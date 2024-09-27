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Binyamin Netanyahu'nun BM'de gösterdiği harita

Binyamin Netanyahu'nun BM'de gösterdiği harita Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.