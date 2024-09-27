Türk heyeti ve birçok delegasyon, Netanyahu'yu BM'de protesto etti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı, Türk heyeti ve birçok delegasyon tarafından salon terk edilerek protesto edildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım politikasını sürdürmesi, son olarak da Lübnan'da sivil katliama girişmesi dünyada tepkilerin büyümesine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldiğinde, dikkat çeken bir protesto yaşandı.

ÖNCE TÜRK HEYETİ, ARDINDAN BİRÇOK ÜLKE TEMSİLCİSİ SALONU TERK ETTİ

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu’nun konuşmasına başlamadan önce salonu terk etti. Bu adımı, birçok delegasyonun desteklediği ve salonun büyük oranda boşaldığı görüldü.

BM SALONUNDA NETANYAHU KARŞITI SLOGANLAR

Netanyahu’nun kürsüde konuştuğu sırada salondan bazı tepkilerin yükseldiği duyulurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han’ın savaş suçları gerekçesiyle Netanyahu için tutuklama kararı talep etmesi, onun BM'deki varlığını ve konuşmasını tartışmaların odağı haline getirmişti.

ERDOĞAN İÇİN "BOŞ SALONA KONUŞTU" DENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde salonun boşaldığı ve çok az temsilcinin kendisini dinlediği iddia edilmişti. Ancak bu iddia, görsellerle çürütülmüştü.

DÜNYA, 5'TEN BÜYÜK

Netanyahu'ya yönelik protesto sonrası dünya ülkelerinin, vicdanen kimin yanında olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, "dünyanın 5'ten büyük olduğu" gerçeği bir kez daha ortaya kondu.

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GÖSTERDİĞİ HARİTADA FİLİSTİN TAMAMEN İŞGAL EDİLMİŞ HALDE

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni, "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı.