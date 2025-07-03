Binyamin Netanyahu'nun oğlu korktuğu için adını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu, 2022'de eğitimi için İngiltere'ye gitmeden önce ismini 'Avi Segal' olarak değiştirdi, bu isimle İngiltere'de üniversite kaydını yaptırdı ve bir daire satın aldı.

Yerel basındaki haberlere göre Binyamin Netanyahu'nun muhalefette bulunduğu dönemde İngiltere'ye giden Avner, yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede 'Netanyahu' soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirerek Avi Segal'i kullanmaya başladı.

İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak 'Avi Segal' şeklinde değiştiren Avner, ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiğini belirterek Müslümanların yaşadığı bir ülkede o isimle dolaşmaktan korktuğunu söyledi.

502 BİN STERLİNE DAİRE ALDI

İngiltere'den 'Avi Segal' adıyla 502 bin sterline daire aldığı ortaya çıkan Avner'in satın alım işlemini nakit olarak yaptığı, daha sonra Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine babasıyla olan bağlantısını gizleyerek başladığı ve okuldaki kayıtlarda da isminin Avi Segal olarak geçtiği ifade edildi.

İsrail yasalarına göre yurt dışından alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülkler için vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek olmadığı belirtilen haberde Avner'in sterlinin şekele karşı en zayıf olduğu dönemde aldığı dairenin fiyatının 1,97 milyon şekele tekabül etmesi nedeniyle bildiriminin yapılmadığı vurgulandı.

Daireyi aldığı kaynak kendisine sorulan Avner'in kaynağın ailesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Avner'in 7 Ekim 2023'ten sonra İngiltere'den İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrail basını Netanyahu ailesinin çok sayıda mülkünün bulunduğunu belirterek Avner'in İngiltere'den aldığı dairenin de bunlardan biri olduğunu yazdı.

DİĞER OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan, Binyamin Netanyahu'nun diğer oğlu Yair'in hak sahibi olmayan kişilere diplomatik pasaport verilmesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında İsrail polis teşkilatının yolsuzluk suçlarıyla mücadele birimi 'Lahav 433' tarafından ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Yair'in hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığından şüphelenildiği ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in bunun gerekli olmadığına inandığı belirtildi.