Bir annenin en ağır yükü: Gazzeli bir anne katledilen evlatlarına son defa sarılıyor

Gazze...

Masumların katledildiği, insan onurunun ayaklar altına alındığı yer...

İsrail Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları ve soykırım politikalarını en ağır şekilde sürdürüyor.

Kentte tam anlamıyla insani bir felakete neden olan İsrail, soykırımını aşama aşama gerçekleştiriyor.

YARDIM GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Ekim 2023'te saldırılara başlayan İsrail, Mart 2025'ten itibaren de kente yardım girişlerini engelledi.

Bu nedenle gıdaya erişimi neredeyse imkansız hale gelen Filistinliler, açlıktan öldü, ölmeye de devam ediyor.

FİLİSTİNLİLER ZORLA YERİNDEN EDİLİYOR

İsrail ordusu, şimdi de yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırarak, buradaki Filistinlileri zorla yerinden ediyor.

Geçen aydan itibaren yoğunlaşan hava saldırılarının ardından İsrail ordusu, 15 Eylül'den itibaren Gazze kentine bir başka soykırım aşaması olan kara saldırılarını başlattı.

Gazze'de bütün bunlar yaşanırken, acı dolu görüntüler de geliyor.

ANNENİN EN AĞIR YÜKÜ

İsrail saldırı ve soykırımını kaydeden bu görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi.

Gazzeli bir anne, dünyanın en ağır yükünü kucağında taşıyor.

Anne, İsrail tarafından katledilen evlatlarına yaralı haliyle son defa sarılıyor..